Adaletsizliğin çözümü profesyonel ordu

Halk TV’de Şirin Payzın’ın moderatörlüğünde yayınlanan Halk Meydanı programına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

Babacan gençlerin kendisine yönelttiği iç politikadan dış politikaya geniş bir yelpazedeki sorularına cevap verdi. Gençlerin ABD’ye değil Avrupa’ya gitmek istediğini söyleyen Babacan, Avrupa’da ortak akıl olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’ne üye olmak için gerekli kriterlerin yerine getirilmesi durumunda Türkiye’nin standardının yükseleceğini söyledi. Bir gencin ‘profesyonel askerliğe’ ilişkin sorusu üzerine Babacan şu cevabı verdi: “Askerlik fırsat eşitliğinin olmadığı çok önemli bir alan maalesef. Şu anda 80 bin lirayı denkleştirenler askerliği 1 ay yapıyor. Parası olmayanlar daha uzun süre yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Burada adaleti sağlamanın yolu zorunlu askerliği kaldırıp tamamen profesyonel orduya geçmek.” Artı Gerçek’in haberine göre Babacan, “Bir mont alıyorsunuz 36 ay taksit. Bunlar lüks değil. Telefon sadece ‘alo’ demek değil. Bilgiye ulaşma, kendini ifade etme hakkı. Akıllı telefon en temel insan hakkı. Gençler şükürsüz değil, şükürsüz olan hükümet. Ev almak, araba almak çoğu insan için hayal” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi