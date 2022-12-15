CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, “KİMSENİN İNANCINI SORGULAMAYA YETKİLİ DEĞİLİM AMA AHLAKSIZLIK ÜZERİNE, ADALETSİZLİK ÜZERİNE İNANÇ İNŞA EDİLEMEZ” DEDİ.

MEHMET KARA - ANKARA

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Gazetelerin Ankara temsilcileri parti genel merkezinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili “cemaatler ve tarikatlar denetim altına alınmalı mı” şeklindeki soruya, “Kimsenin inancını sorgulamayız. Bu inancı çıkara alet etmek olur. Biz yalana yalan, pisliğe pislik demeliyiz. Kimsenin inancını sorgulamaya yetkili değilim ama ahlaksızlık üzerine, adaletsizlik üzerine inanç inşa edilemez. Her inanç grubuna saygılıyız ama inancı çıkar ve siyaset odaklı yapılmasına karşıyız” diye konuştu.

BİR SUÇ ORTAKLIĞI VAR

Bu olayı insanlığın kabul edemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hiçbir anne ve babanın kabul etmeyeceği bir olay. Bizi rahatsız eden şu: Aileden sorumlu Bakan Meclise yaptığı açıklamada ‘2 yıldır bu meseleden haberimiz vardı’ dedi. Savcılığa verilen bir şikayet var ve bu dosya bazı güçlerin devreye girmesi sonucu kapatılıyor. Eğer bu konunun üzerine iktidar samimi olarak gidecekse hangi güçlerin devreye girdiği cevabını bekliyoruz. Bir suç ortaklığı var, bunun ortaya çıkması lazım. Bir güç tarafından kapatılmak isteniyor. Alınması gereken önlem, yargılamada verilen cezanın topluma örnek olmasıdır” şeklinde konuştu.

GARİP BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ”Hem büyüme rakamlarını, hem enflasyon rakamların içeren seyir içerisinde 10 bin 178 lira olmasını istiyoruz. Türk-iş açıkladığı rakamı açık sınırın ölçü olmasını doğru bulmuyorum. Bunun işverene yük getirmemesi için gelir vergisi almazsın, sigorta primin düşürülmelidir. EYT ile ilgili bakanların ne kadar kopuk çalıştığı ortaya çıktığını da söyleyen Kılıçdaroğlu, “Garip bir tablo ile karşı karşıyayız Çalışma Bakanı bir çalışma yapıyor, Hazine Bakanlığı’na gittiklerinde ben bunun karşılayamam’ deniliyor” dedi.

YOL HARİTASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

6’lı MASA'nınçalışmaları hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, “İki konu üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Birincisi; hükümet program diye tanımladığım, iktidara geldiğimizde hangi alanda ne yapacağımız konusunda. Büyük ölçüde tamamlandı. Bu hafta bitiriyoruz. Liderlerin önüne konulacak, üzerinde uzlaşma sağlanmayan konuları konuşacağız. İkincisi; nasıl yöneteceğiz? Taslak metin çıktı, görüldü, büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Yol haritasını çizmemiz ve cumhurbaşkanı adayımızın ona göre konuşması lazım. 26 Aralık’ta liderler olarak toplanacağız. Adaydan önce hükümet programı ve yol haritasını ortaya çıkması gerekir. Kararlı ve istikametli yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

TEK ADAM GİTSİN, TEK ADAM GELSİN PEŞİNDE DEĞİLİZ

6’lı MASA'da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun hiç gündeme gelmediğini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, “Bizim yola çıkışımız demokrasiye özlemdir. Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Tek adam gitsin başka tek adam gelsin peşinde değiliz. Öyle bir sistem kurmalıyız ki Türkiye bir daha krize girmesin. ‘aday kim olacak?” sorusu kadar yadırgadığım bir soru yok. Kişi bazına indirgememek lazım. Adayın niteliklerini belirledik” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Gönlünüzde cumhurbaşkanı adaylığı var mı?” sorusuna, “Bu gönül meselesi değil, sorumluluk meselesidir. Önemli olan demokratik bir sistem olan güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmektir. Cumhurbaşkanı adaylığı bireysel bir olay değil, 6’lı masanın kararı olacaktır. Sorun sistem sorudur” karşılığını verdi.