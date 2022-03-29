Adaletten uzaklaşma, AKP’den istifa ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin AKP’li üyesi Amine Cansu Kaba, “adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesi” gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Kaba’nın istifasına ilişkin açıklaması şöyle: “19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim, adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve ‘bu kadarı da olmaz’ dediğimiz yanlışlardır.” İstanbul - Anka

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