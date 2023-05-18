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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Adam kazanamadı, biz kazanacağız

18 Mayıs 2023, Perşembe
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Semt Pazarı’nda, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

İmamoğlu, “Daha işimiz bitmedi. İlk turda kazanan yok. İkinci turda kazanacağız inşallah. Onların demesine bakma. ‘Adam kazanamadı’ yani. İkinci turda bakacağız” dedi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da pazarda cevaplayan İmamoğlu, “Ekonominin sorumlusu, bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı ve onun hükümeti. Ve başarısızlar. Yani ilk defa bu kadar fakir, yoksul bir Türkiye… Ama şunu söyleyeyim: Bu saatten sonra, bir; herkesin oy kullanması için herkese anlatacağız. Oy, bu insanların namusudur. Oyun kullanılması lazım. Bu oy hesabının, mutlaka ve mutlaka sandık günü takip edilmesi lazım. Ki gerçekten güçlü seviyede ettiğimizi düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Onları çek ediyoruz” dedi.

İstanbul - Anka

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