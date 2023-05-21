Adayımız mutlaka kazanmalı

İYİ Parti Lideri Akşener, “Meclis’in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması, Millet İttifakı’nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın toplantısı düzenleyerek 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarını ve ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimini değerlendirdi. Akşener şunları söyledi: “Bu seçim 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim oluyor. Biz bu 14 Mayıs’tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleriyle seçim sonrası sandık güvenliği başta olmak üzere ikinci tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Sadece sayın Kılıçdaroğlu’na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu, iletişim dilinin CHP tarafından ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi. Bir kampanya grubu kuruldu. Bu grubun içinde sandık ve seçmenlerin, sandığın korunmasından sorumlu her partinin genel başkan yardımcısı, bizde Şenol Sunat, bizim kampanyamızın sorumlusu sayın Buğra Kavuncu bizim adımıza sistemin içinde yer aldılar.”

Sonuna kadar çalışacağız

“Cumhurbaşkanı Adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü Cumhurbaşkanımız olarak seçilmesi için hepimiz en şiddetli şekilde, elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız. Ben de bu süreç içerisinde özellikle tercihini ilk turda sayın Erdoğan’dan yana kullanan ya da sayın Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanmayan ama sayın Erdoğan’a da oy vermeyen vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştireceğim. Bir kısmına başladım. İstanbul’da da yoğun bir saha çalışması programım olacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul’a gidiyorum. Yarından itibaren bu programım başlıyor.”

Denetim mekanizması oluşmalı

“Meclis’in Cumhur İttifakı tarafından alınmış olması, Millet İttifakı’nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Çünkü hem Millet İttifakı’nın adayının yerine sayın Erdoğan’ın kazanması halinde hem Meclis hem bu ucube sistemin seçtirdiği Cumhurbaşkanlığı yani partili Cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye’de tartışılamaz bir hale gelir. Dolayısıyla buna mutlaka mâni olmalıyız. Dolayısıyla Meclis Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin olabilir ama daha da elzem halde sayın Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin en azından denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için.”

İki seçenek var

“Büyük Türk milleti olarak bu seçimle birlikte artık önümüzde iki seçenek var. Sarayın büyüyen gölgesinde kayıp mı olacağız, yoksa millet iradesini yeniden hâkim mi kılacağız. Yandaşların rant düzenine yol mu vereceğiz, yoksa 85 milyon için zenginlik ve refahı mı seçeceğiz. Ucube bir sistemin ilelebet devamına boyun mu eğeceğiz, yoksa Cumhuriyet’in yeni asrını hep birlikte mi müjdeleyeceğiz. Ülkemizi devam eden yıkımın son halkasına mı bırakacağız, yoksa köprüden önce son çıkışla ülkemiz için yepyeni bir yolun önünü mü açacağız. Hiç şüphem yok ki milletimiz güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olmayacak.”

İstibdatın karşısında hürriyeti haykıracağız

“Bir büyük millet olarak istibdadın karşısında hürriyet diye haykıracağız. İftirayla, yalanla, zulümle abat olacağını zanneden vesayetçilere adaletsizlikten bıkmış, zulümden yılmış koskoca bir millet olarak gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Önümüze kimler dikilirse dikilsin bizim kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bizler, aynı bizden öncekiler gibi istibdada dur demeye devam edeceğiz. Yeter, söz milletindir demeye devam edeceğiz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz. Adalet diyeceğiz, müsavat diyeceğiz, meşveret diyeceğiz. En sonunda aynı dün olduğu gibi bugün de istibdatçılar gidecek, hürriyet kazanacak, biz kazanacağız, millet kazanacak.”

Ankara - Anka