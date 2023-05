Adaylardan “oy kullanın” çağrısı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna günler kala, Cumhurbaşkanı adayları sosyal medya hesaplarından “sandığa gidin” çağrısı yaptı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada. Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin” dedi. Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan ise, Twitter hesabından “İnşallah 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz