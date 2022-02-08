Adı konmayan buhran dönemi yaşıyoruz

Türkiye’de adı konmamış buhran döneminde pek çok yıkım yaşandığını söyleyen DP Genel Başkana Gültekin Uysal, “Bırakınız gelecek nesilleri, dünü ve bugünü tüketmişiz, yarınlarını da ipotek altına almışız” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Türkiye’de adı konmamış buhran döneminde pek çok yıkım yaşandığını söyleyen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye’nin üzerinden iktidarın örtüsü kaldığında kayıt dışına çıkmış bir devlet varlık fonu var, buradaki değerler nereye ipotek edilmiş, bunlar nereye satılmış, bunlarla ilgili bir denetim mekanizması yok. Bunları göreceğiz. Türkiye’nin onda 1’i nüfusuna sahip Norveç’in varlık fonu var, 1.4 Trilyon dolarlık değere sahip, sadece 2021 kârı 177 Milyar dolar, gelecek nesillerin refahını teminat altına alayım çabası içinde. Bir tarafta Türkiye’nin varlık fonu var. Bırakınız gelecek nesilleri, dünün bugünü tüketmişiz, yarınlarını da ipotek altına almışız” dedi.

6 SİYASÎ PARTİ LİDERİ BULUŞACAĞIZ

Afyon Postası canlı yayınına katılan Uysal, “Önümüzdeki süreçte 12 Şubat’ta 6 siyasî partinin genel başkanı olarak bir araya geleceğiz. Türkiye’nin canlı gündemini ve seçime kadar hangi merhalelerle neler yapılabilir bunları masaya yatıracağız. Meseleyi iktidar ve yedeğindeki medyanın sabah akşam ısıttığı gibi kim cumhurbaşkanı adayı olacaktan öte, Türkiye bir paket programı oylayacak” diye konuştu.

ÜLKENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACI VAR

Türkiye’nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı olduğunu da ifade eden Uysal şunları söyledi: “Çünkü iklim insanların kalbini, gönlünü, zihnini yönetir. Türkiye’de içe kapanık baskıcı, pek çok nokta atışı işler var. Meselemiz sadece iktidar değişimi değil. Bir kurucu akıl kurucu kadro cumhuriyetin, devlet mekanizmalarını tüm kurumlarıyla yeniden tanımlamak mecburiyetinde olacağımız bir süreç. Siyasî parti liderlerinin görüşmelerinin temel değerlendirme zemini burası. O açıdan Türkiye’de iklim değiştimi pek çok kendiliğinden oturur. Ama bunun üzerine bir akıl emek program koymak mecburiyetindeyiz.”