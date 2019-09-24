“Adil olmayan idareci kaybeder”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ‘sadece bir İstanbul seçimi olmadığını’ belirterek demokrasiyi savunan bütün güçlerin ortaklığıyla seçimi kazandıklarını, bu yüzden ‘demokrasi dışı uygulamalara seyirci kalamayacağını’ söyledi.

İmamoğlu, ‘ne sağda ne de solda olduğunu, sosyal demokrat görüşte olduğunu’ belirtirken toplumun belediye başkanı, bakan ve cumhurbaşkanından ‘partilerüstü tavır’ beklediğini, bunu yapmayanın toplumun gözünde ivme kaybedeceğini vurguladı. Diken’in haberine göre, Habertürk TV’de katıldığı programda Diyarbakır’da görevden alınarak yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşmesi hakkındaki soruya 23 Haziran seçiminin ‘normal bir seçim olmadığını’ belirterek cevap veren İmamoğlu, soruna ‘Adaletsizlik beni ilgilendirmiyor’ diyerek ilgisiz kalamayacağını ve soruna temas etmesi gerektiğini söyledi.

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