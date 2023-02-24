Afet kaderden, felaket Beştepe’den

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir.” dedi.

Akşener, 2017’den sonra bu bürokrasi denilen illetin sayın Erdoğan’ın ayağına pranga bağlayan bu illetten de kurtulmak için partili cumhurbaşkanlığı denilen her şeyin bir kişinin kararına bağlı olduğu bir sisteme geçildiğine dikket çekerken, “Çok hızlı yürümesi gereken sistemin berbat bir bürokratik kararsızlık çıkardığını iyi kötü hissediyorduk da ben bu deprem esnasında gördüm karar alamıyor insanlar. Tüm bu yanlışlarına arka planında birincisi liyakatsizlik beceriksizlik ama bir de bu tek adam sisteminin getirdiği hızlı olması gereken kararların tam tersine alınamadığı. Yukarıdan talimat gelmeyince de hiçbir bürokratın kıpırdamadığı bir sistem. Evet, deprem olması bu topraklarda bir kaderdir ama afetin bir felakete dönüşmesi kader değil, o beceriksizliktir. Afet kaderdendir ama felaket Beştepe’dendir. Umarım buradaki acayip beceriksizliklerin ortadan kaldırılması için adımlar atılır.” diye konuştu.

Haber Merkezi