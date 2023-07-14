Afla beyaz sayfa açılır

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, kamuoyunda son günlerde 29 Ekimde af olacağı yönünde beklentiler oluştuğuna dikkat çekti.

Adil bir affa ihtiyaç var

Genel af gündemde Çalışkan, “Bu konuda ilgili makamların acilen açıklama yapması, bu konudaki beklentilere cevap vermesi gerekir. Özellikle de yaşadığımız olağanüstü süreçte, yargının da müdahil olduğu bu dönemde af, zaten bir tamir mekanizması olarak yapılan hataların silinmesi yeni bir sayfa, beyaz sayfa açılmasına zemin hazırlayacaktır” dedi. Yalova - Recep Bozdağ

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