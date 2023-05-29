Ahlâk ve adaletten taviz vermeden devam

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bizler, ahlâktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden yaşanabilir bir Türkiye için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ardından sonuçları değerlendiren Millet İttifakı Liderleri mücadaleye devam edileceği mesajını verdiler. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gönül isterdi ki adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden yaşanabilir bir Türkiye için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu ülke bizim, hepimizin” dedi.

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