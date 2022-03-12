Ahlâkın bittiği yer

İzmir Tabip Odası’nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Giderlerse gitsinler” sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Siyasetçiler gidebilir ama hekimlik hep kalacak. ‘İstemiyorsanız çekin gidin’ denirse sözün, ahlâkın, onurun bittiği yer orası. Kimsenin kimseye bunu deme hakkı yok. Hepimizin hakkı aynı” dedi. Son dönemde hekimlerin meslek onurunun yıpratıldığını belirten Davutoğlu, “Desteğimizi ifade etmek için buradayız. 22 yıllık en az tıp eğitimi var. Hekimler mutlu değillerse binalar sağlık vermez. Pandeminin ikinci yılındayız. 17 Mart’ta açıklama yapmıştık, yeni bir partiydik. Açıklama yaptık. ‘Pandemide eğitim, sağlık ve tarım, varoluşsal alanlardır, tasarruf edilmez’ diye. Özellikle cerrahi alanlarda görerek öğrenilir. Siz, ‘100 bin yeni doktor çıkardık, eskilerine ihtiyaç yok’ dediğiniz zaman o 100 bin doktora da haksızlık ediyorsunuz.” ifadelerini kullandı. İzmir - anka

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