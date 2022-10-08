Aile bu parayla nasıl geçinsin?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin durumuna dikkat çektiği “Milletin Geçim Derdi” çalışmasının ekim ayı bölümünü yaptı.

Kira ve faturalar gibi sabit giderleri çıktıktan sonra kalan parayla market alışverişi yapan Dikbayır, “Ülkemizde gerçekleşen enflasyon eylül ayı için yüzde 9,9’dur… Aldığımız ürünlerle normal bir ailenin en kısıtlı şartlarda bile geçinme imkanı yok. Maalesef doyma imkanı da yok” dedi. Dikbayır, 5 bin 500 lira asgari ücretle geçinen bir ailenin durumuna dikkat çektiği “Milletin Geçim Derdi’ programının ekim ayı çalışmasını tamamladı. Dikbayır çifti, kira ve faturalar gibi sabit giderleri hesapladı. Kira için bin 700 lira, 100 lira aidat, elektrik faturası için 300 lira, su faturası 299 lira, internet faturası 100 lira, doğalgaz faturası 220 lira, telefon faturaları 250 lira, çocuğun harçlığı 350 lira, ulaşım için 350 lira, halk ekmek için 255 lira para ayırdı. Sabit giderler çıktıktan sonra ailenin elinde bin 575 lira para kaldı.

Kasada bıraktılar

Bin 575 lira ile marketin yolunu tutan Dikbayır çifti; çocuk maması, şampuan, sabun, peynir, margarin, yoğurt, 30’luk yumurta, 1 buçuk kilo tavuk, 2 kutu süt, 800 gr. zeytin, pul biber, 2 paket karabiber, 720 gr. salça, tuz, 2 litre sıvı yağ, 2 paket un, kuru fasulye, kırmızı mercimek, bulgur, makarna, pirinç aldı. Ardından temizlik malzemesi reyonlarına geçerek deterjan, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, 16lı tuvalet kâğıdı, diş macunu alırken; bebek bezi ve peçete alamadı. Çay ve şeker aldıktan sonra sebze reyonuna geçen Dikbayır çifti, 3 kg patates, 1 kg soğan, 2 kg havuç, 1 tane kıvırcık, domates, patlıcan, 2 paket limon, 2 kg salatalık, sarımsak aldı. Markete yaptıkları alışverişe bin 448 lira para harcadı. Dikbayır, “Bin 575 lira ile geldik. 275 lira ayırmamız lazım en azından. Yani günde 10 lira bile değil ama bin 300 lirayı geçmemesi lazım alışverişin” dedi. Dikbayır çifti aldıkları; margarinin tekini, şekerin yarısını, kutu sütün bir tanesini, 1 paket limonu, bir paket unu, makarnanın 1 tanesini, salatalığı, kıvırcığı ve şampuanı bıraktı. Toplam market ödemeleri bin 297 lira 40 kuruş oldu. Ümit Dikbayır, market kasasında “Geçen ay aldığımız üründen bunları azaltmak zorunda kaldık. İşte satın alma gücü bu” dedi.

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