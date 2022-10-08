"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Aile bu parayla nasıl geçinsin?

08 Ekim 2022, Cumartesi 20:10
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin durumuna dikkat çektiği “Milletin Geçim Derdi” çalışmasının ekim ayı bölümünü yaptı.

Kira ve faturalar gibi sabit giderleri çıktıktan sonra kalan parayla market alışverişi yapan Dikbayır, “Ülkemizde gerçekleşen enflasyon eylül ayı için yüzde 9,9’dur… Aldığımız ürünlerle normal bir ailenin en kısıtlı şartlarda bile geçinme imkanı yok. Maalesef doyma imkanı da yok” dedi. Dikbayır, 5 bin 500 lira asgari ücretle geçinen bir ailenin durumuna dikkat çektiği “Milletin Geçim Derdi’ programının ekim ayı çalışmasını tamamladı. Dikbayır çifti, kira ve faturalar gibi sabit giderleri hesapladı. Kira için bin 700 lira, 100 lira aidat, elektrik faturası için 300 lira, su faturası 299 lira, internet faturası 100 lira, doğalgaz faturası 220 lira, telefon faturaları 250 lira, çocuğun harçlığı 350 lira, ulaşım için 350 lira, halk ekmek için 255 lira para ayırdı. Sabit giderler çıktıktan sonra ailenin elinde bin 575 lira para kaldı.

Kasada bıraktılar

Bin 575 lira ile marketin yolunu tutan Dikbayır çifti; çocuk maması, şampuan, sabun, peynir, margarin, yoğurt, 30’luk yumurta, 1 buçuk kilo tavuk, 2 kutu süt, 800 gr. zeytin, pul biber, 2 paket karabiber, 720 gr. salça, tuz, 2 litre sıvı yağ, 2 paket un, kuru fasulye, kırmızı mercimek, bulgur, makarna, pirinç aldı. Ardından temizlik malzemesi reyonlarına geçerek deterjan, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, 16lı tuvalet kâğıdı, diş macunu alırken; bebek bezi ve peçete alamadı. Çay ve şeker aldıktan sonra sebze reyonuna geçen Dikbayır çifti, 3 kg patates, 1 kg soğan, 2 kg havuç, 1 tane kıvırcık, domates, patlıcan, 2 paket limon, 2 kg salatalık, sarımsak aldı. Markete yaptıkları alışverişe bin 448 lira para harcadı. Dikbayır, “Bin 575 lira ile geldik. 275 lira ayırmamız lazım en azından. Yani günde 10 lira bile değil ama bin 300 lirayı geçmemesi lazım alışverişin” dedi. Dikbayır çifti aldıkları; margarinin tekini, şekerin yarısını, kutu sütün bir tanesini, 1 paket limonu, bir paket unu, makarnanın 1 tanesini, salatalığı, kıvırcığı ve şampuanı bıraktı. Toplam market ödemeleri bin 297 lira 40 kuruş oldu. Ümit Dikbayır, market kasasında “Geçen ay aldığımız üründen bunları azaltmak zorunda kaldık. İşte satın alma gücü bu” dedi.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zaporijya Nükleer Santrali’nin elektrik bağlantısı kesildi

    Kolombiya, yüksek alarm durumuna geçti: Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor!

    Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Başörtüsü ‘gollük pas alanı’ mı?

    Hukuk nasıl çökertildi?

    Beşiktaş, Giresun'dan 3 puanla döndü

    İzmir'de bir doktorun darbedilmesi ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama

    Somali’de kıtlık endişesi

    Akıllı oyuncaklar tehlikeli mi?

    Aile bu parayla nasıl geçinsin?

    Artık kasap da can derdinde

    Süte yine zam

    Edirne’de 10 kişiden 9’u Bulgar turist

    ‘Sansür yasası’ cezaevlerindeki gazeteci sayısını arttıracak

    Elektrik şirketlerinin AR-GE harcamaları vatandaşa fatura edilmiş
    📷

    Dünyanın en yüksek geçiş noktası

    Afrika'da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat ''daha az'' psikiyatrist var

    "Trafikte, evde, sokakta, kamuda her yerde sakin olalım"

    Rusya ile Kırım arasındaki köprüde hasar oluştu

    İsrail, 1'i çocuk, 2 Filistinliyi daha öldürdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad CHP’lilere ne diyordu?
    Genel

    Hukuk nasıl çökertildi?
    Osman ZENGİN

    Şahin Aksoy rahmet-i Rahmana kavuştu
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kur’ân’ı önce elimizden almak istediler, şimdi ondan soğutmak istiyorlar
    Genel

    Başörtüsü ‘gollük pas alanı’ mı?
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı-3
    Mehmet KARA

    Helalleşmenin neticesi
    Faruk ÇAKIR

    İklim değişiyor mu?
    Sebahattin YAŞAR

    Önce duygusu gelirmiş insana ayrılığın
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru - 2: İkinci deva

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.