Aile ve ahlâkı korumalıyız

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, gündemde tartışılan 6284 sayılı kadına şiddetin önlenmesi yasasıyla ilgili Karamollaoğlu, “Değiştirilmesi gereken noktalar olur. Biz kanunları Batı’dan olduğu gibi alıp Parlamento’dan geçirmemeliyiz. Her madde ayrıca görüşülmeli, tartışılmalı. Onun üzerine inşa edilmeli. Şahsen, benim de, zannediyorum büyük bir kesimin de ihtiyaç duyduğu husus ailenin korunmasıdır. Aile toplumun temelidir. Aile de bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. 2 kadın, 2 erkek aile mevhumunun karşılığı değildir. Adına ne derseniz deyin bunu aile diye kabul etmem. Çünkü toplum giderek zaafa uğramaya başladı. Nüfus artışları da azalmaya başladı. Yani tek ebeveynli aileler. Annesi var, babası yok. Bu konuda toplumda hem ahlakın, ahlâkla birlikte ailenin korunmasının elzem olduğunu düşünüyorum” dedi.

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