Akademisyenler yurtdışına neden gidiyor?

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, çalışmak ve yaşamak üzere yurt dışına giden akademisyenleri meclis gündemine taşıdı.

Uzun, “Akademisyenlerimizin şartları iyileştirilmeli ve ülkemizde kalmaları sağlanmalıdır” dedi. Akademisyenlerin zor şartlar altında yaşamaya çalıştığını ve binlerce akademisyenin çalışmak ve yaşamak üzere yurt dışına gitmek zorunda kaldığını kaydeden Uzun; “En temel yaşamsal gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan, ekonomik ve sosyal açıdan özellikle son yıllarda zor günler geçiren akademisyenlerimizin yaşamak ve çalışmak üzere yurt dışına gittiği bilgileri basına ve bazı sivil toplum kuruluşlarının raporlarına yansımıştır” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e cevaplaması isteğiyle Meclis’e önerge veren Cumhur Uzun şu soruları yöneltti: “Ülkemiz için hayati öneme sahip ve çok zor şartlarda yetişen akademisyenlerimizin çalışmak üzere ülkemizi terk ederek yurt dışına gitmelerini engelleyecek herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?”

Ankara - Mehmet Kara