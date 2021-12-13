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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Akıl ve istişareyle çözeceğiz

13 Aralık 2021, Pazartesi 19:30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yeni otobüslerin teslim törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, “Kur farkı sadece Türkiye’nin bilançosunu değil bütün belediyelerin bilançolarını altüst etti. (Akşener’e) ‘Çılgın projelere ihtiyacımız yok’ dediniz. Bu memleketin çılgın adamalara değil akıllı adamlara ihtiyacı var. Olayı bilen insanlara ihtiyacı var. Sorunları masaya yatırıp açık yüreklilikle tartışan insanlara ihtiyacımız var. Kibirlilere değil alçak gönüllü, ülkesi için çalışan insanlara ihtiyacımız var. Ancak sorunları böyle çözebiliriz. Aklı başında olan herkesin bu gidişten kaygı duyduğunu biliyoruz. Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yok. Akıl, bilgi, birikim, istişare ile bütün sorular çözülür. Ne kadar ağır yük alırsak alalım bütün sorunların üstesinden gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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