Aklıselime davet ediyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

“Meselemiz tek kişinin iradesinin hakim olduğu ucube sistemin mantığını benimseyerek cumhurbaşkanlığı makamını asla bir isme endekslemek değildir. Cumhurbaşkanı adayımız kazandığında, hiçbir toplum kesiminin ‘biz kaybettik’ hissine sahip olmayacağı bir ortak akıl ve yönetişim kültürü egemen olacaktır. Bu kararlılıkla Gelecek Partisi’nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim” dedi.

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