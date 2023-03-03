AKP 28 Şubatçılara taş çıkartıyor

DEVA Partili Yeneroğlu, “AK Parti, gelinen noktada bugün ‘28 Şubat 1000 yıl sürecek’ diyen paşaları haklı çıkartırcasına maalesef onlara taş çıkartmaktadır!” dedi.

Recep Gören - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan’ın görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan ve “post-modern darbe” olarak da bilinen 28 Şubat 1997’deki Millî Güvenlik Kurulu toplantısının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “28 Şubat zihniyeti, o dönemin kudretlilerinin dahi tahayyül edemeyeceği derecede bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir” ifadelerine yer verdi. 28 Şubat’ı “tarihimizde kara bir leke” olarak niteleyen Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

Ağır baskılar uygulanıyor

Yeneroğlu, “AK Parti, gelinen noktada bugün ‘28 Şubat 1000 yıl sürecek’ diyen paşaları haklı çıkartırcasına maalesef onlara taş çıkartmaktadır! 28 Şubat sürecinde ‘rejimin bekası’ adı altında seçilmiş iktidara ve dindarlara baskı uygulanırken bugün de ‘devletin bekası’ adı altında seçilmiş muhalefete ve siyasi iktidarla kendisini aynı çizgide görmeyen herkese en ağır baskılar uygulanmaktadır. 28 Şubat’ın en acılı günlerinde darbecilere alkış tutan MHP ve Doğu Perinçek ile birlikte bugün Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın tek tipçi anlayışı ile kendi ‘makbul vatandaşlık’ kriterlerini 85 milyona dayatmaktadır. 28 Şubat zihniyeti, o dönemin kudretlilerinin dahi tahayyül edemeyeceği derecede bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir” dedi.

Mağdur etmeye devam ediyor

“Hukuk devleti ve temel haklar yok sayılmakta, popülist ve dayatmacı zihniyet toplumun farklı kesimlerinden insanları mağdur etmeye devam etmektedir” diyen Yeneroğlu, şunları söyledi: “28 Şubat dönemindeki toptancı yaklaşımla aynı şekilde ve benzer yöntemlerle toplumun birçok kesimi ötekileştirilmiş ve fişlenmiştir. Darbe teşebbüsünü gerçekleştirenlere karşı yürütülen haklı mücadele araçsallaştırılmış, cadı avına dönüştürülmüştür. 1,8 milyondan fazla terör örgütü üyeliği gerekçesiyle soruşturma ve kovuşturma açılmış, yüz binlerce insan siyasi dayatmalarla yargılanmış ve sayısız insan haksız bir biçimde hâlâ cezaevindedir.”

Yaralarımızı birlikte saracağız

Yeneroğlu, “Unutulmamalıdır ki nasıl 28 Şubat’ta hukuku ve demokrasiyi yok etmeye çalışanlar başarılı olamadıysa bugünküler de bu zorbalıklarını sürdüremeyeceklerdir” diyerek “Hukuku ayaklar altına alan dünün muktedirleri gibi bugünün muktedirleri de tarihe kara bir leke olarak geçecek ve adları hayırla anılmayacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye bu zor günleri elbette aşacak ve tüm hukuksuzluklarla beraber bu felaketlerin yaralarını saracaktır” şeklinde konuştu.