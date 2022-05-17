AKP 8 puan kaybetti

ORC Araştırma; AKP, CHP ve İyi Parti’nin son 15 aydaki oy değişimini açıkladı. Buna göre şubat 2021’de yüzde 36.8 olan AKP’nin oy oranı, mayıs 2022’de yüzde 28’e düştü.

T24’ün haberine göre, Türkiye 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlerken partilerin oy oranına ilişkin yapılan anketler de arttı. Yapılan son ankette ORC, 3 partinin son 15 aylık oy oranındaki değişimi inceledi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şubat 2021’de yüzde 36.8 olan AKP’nin oy oranı, mayıs 2022’de yüzde 28’e düştü. CHP ise yüzde 22.3 ile yüzde 26 arasında dalgalı bir grafik çizdi. İyi Parti, şubat 2021’de yüzde 10.8 olan oy oranını mayıs 2022’de yüzde 18.4’e kadar çıkardı.

AKP 15 ayda 8 puan kaybetti

ORC Araştırma tarafından yapılan ankette AKP’de yaşanan düşüş dikkat çekti. Şubat ayında yüzde 36.8 olan AKP’nin oyu yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Aşağı yönlü grafik çizen AKP, mayıs 2022’de yüzde 28’e geriledi.

Haber Merkezi