AKP açıkça Anayasayı çiğnemek niyetinde

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘bana 1 yıl verin’ sözünden anladığımız, 18 Haziran 2023 seçimini YSK eliyle ‘seçmen kütüklerinin fiili imkansızlık nedeniyle hazırlanamaması’ gerekçesiyle muhtemelen yerel seçimlerle birleştirmek! Çünkü seçime yönelik tüm popülist kurgusu bozuldu! AKP açıkça Anayasayı çiğnemek niyetindedir! ‘Savaş hali’ dışında seçimi ertelemek mümkün değildir! Kamuoyunun ve muhalefet dikkatine sunmak istiyorum” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi

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