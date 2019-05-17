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17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

AKP, belediye başkanlarını eğitecek

17 Mayıs 2019, Cuma 14:08
AKP, 31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarını Temmuz ayından itibaren eğitime alacak. Eğitimlerde 'Gönül belediyeciliği' kavramının vurgulanacağı belirtildi.

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı, AKP'li belediye başkanlarına eğitim verecek. Temmuz ayından itibaren başlayacak eğitimlerde 6 ya da 7 il merkez olarak belirlenecek. Bu illerin çevresindeki belediye başkanları buralarda toplanacak.

Toplantılarda geçmişte görev yapan belediye başkanları yeni başkanlara bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Eğitim faaliyetlerinde halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularına yoğunlaşırken, 'halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği' kavramlarının altı çizilecek.

Belediyeye gelen vatandaşın memnuniyetle ayrılması için belediye başkanlarına gerekli uyarılar yapılacak, ayrıca sosyal belediyecilik anlayışı da toplantının gündemlerinden biri olacak.

Belediyelerin kendine özgü sorunlarının çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları bu toplantılarda başkanlar ile bir araya gelecek, böylece bürokratlar ile belediye başkanları arasındaki iletişim pekiştirilecek.

YILDA İKİ KERE RAPOR HAZIRLANACAK

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı, yılda iki kere belediyeler hakkında rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Hazırlanan raporlar ile belediye başkanlarının seçim vaatleri, bütçeleri, personel giderleri takip edilecek.

Ayrıca, eğitim faaliyetlerinde AKPli başkanlara Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun davranılması hakkında talimat verilecek, başkanların Cumhur İttifakına zarar verecek söylem ve eylemlerden kaçınmaları istenecek.

Etiketler: AKP, belediye, eğitim
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