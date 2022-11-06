AKP’de HDP çelişkisi

AKP’nin HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi AKP içinde tepkilere neden oldu.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP’nin anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesi hakkındaki eleştirilere “HDP’ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Meclis’te grubu bulunan legal bir parti. Ve Anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Öte yandan Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “AK Parti karar vermeli: HDP’yi kendisiyle oturulup konuşulacak ve desteği önemsenecek bir parti olarak görüyorsa o vakit HDP’ye dair dilini ve yaklaşımını değiştirmeli. Sadece HDP’ye dair değil, HDP ile siyaseten ilişkilenen diğer partilere ilişkin dilini ve yaklaşımını da…” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören