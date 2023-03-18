AKP’de şaşkınlık: Beklenen başvurular gelmedi

14 Mayıs’taki seçimlerde adaylığa soyunacak kamu görevlilerinin istifası için verilen süre 16 Mart’ta doldu.

Her milletvekilliği seçimi döneminde öne çıkan gelişmeler arasında yer alan bürokrasideki istifalar bu defa düşük kaldı. Geçen seçimlerde kamudan istifa eden bürokratların favori adresi AKP’ye başvuru sayısı beklenenin çok altında. Son aylarda parti kurmaylarıyla doğrudan diyaloğa geçen yargı bürokrasisi içinden çok sayıda ismin istifa etmemesi AKP’de şaşkınlıkla karşılandı. 2015’te istifalar MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a kadar varmıştı. Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle görevine dönmüştü. Diken’e bilgi veren AKP’li kaynakların aktardığına göre an itibariyle AKP’ye adaylık başvurularının sayısı 4 bine yaklaştı. Geçen yıllara göre bürokrasiden gelen başvuruların sayısının az olduğunu kabul eden AKP’liler, bu durumun partide şaşkınlığa neden olduğunu gizlemiyor. Haber Merkezi

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