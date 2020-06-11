AKP’de toplantılar formaliteden yapılıyor

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve şimdiki DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, AKP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında toplanan ve liderini kutsayan bir partiye dönüştüğünü söyledi.

T24’ten Şirin Payzın’la ropörtajında AKP için “içi boşaltılmış bir gülle” ifadesini kullanan Yeneroğlu, toplantıların formalite olarak yapıldığını dile getirerek, “AK Parti’de siyaset tartışan, üreten bir mekanizma uzun zamandır yok. AK Parti içinde insanların rahatsız olmaması olamaz. Parti içinde büyük çoğunluğun ciddi manada rahatsız olduğunu düşünüyorum. Hukuku esas alan toplumun menfaatini esas alan insanlar vicdanlarına danışarak bir karar vermek durumundalar” dedi.

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