Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet ağı iddialarına ilişkin olarak, “AKP’deki çözülmeyi kimse tutamaz, istifalar, görevden almalar devam edecektir” yorumunu yaptı.

Sözcü’ye konuşan Tantan, “Bundan sonra AKP’deki çözülmeyi kimse tutamaz. Partinin içi de, dışı da karışık. İstifalar, görevden almalar devam edecektir. Haksız bir biçimde zenginleşenleri şimdiden yargılanma korkusu sardı. Yargılanmaktan da kurtulamazlar” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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