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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

AKP’den önce mağarada yaşıyorduk!

12 Kasım 2022, Cumartesi 17:00
İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu.

AKP İktidarını eleştiren Yılmaz, AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in yaptığı konuşması konuşmanın ardından söz istedi. Yılmaz, “Geçen sene 1 Kasım’da benzer bir konuşmayı diğer Aydemir arkadaşımız yapmıştı, ben ona da bir cevap vermiştim, o konuşmayı tekrar okuyacağım” diyerek şunları söyledi: “Tekerlek daha icat edilmemişti, mağarada yaşıyorduk, ateş de yeni icat edilmişti, ağaç kovuklarındaydık, üstümüzü çınar ağacının yapraklarıyla, incir ağacının yapraklarıyla örtüyorduk ve basit bir hayat yaşıyorduk. Ne olduysa 20 yıl önce bir idare geldi, bize pantolon giydirdi, kolalı gömlek giydirdi, boynumuza kravat taktı, bizi bu günlere ışınladı.”

Ankara - Anka

 

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