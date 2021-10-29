AKP devlet gücüyle ayakta duruyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP’de Ocak ayından itibaren kopuşlar yaşanacağını ve erken seçimin Kasım ayında olacağını ileri sürdü.

T24’ün haberine göre Özdağ şunları söyledi: “AK Parti’de ciddî kopuşlar olacak. Zaten seçmen tarafında kopuşlar başlamıştır. Bazıları kerhen duruyorlar orada. Zaten iktidar partisi bugün millet iradesiyle değil devlet gücüyle ayakta duruyor. AK Parti’nin oy yüzdesi daha çok düşecektir, sesler çok ciddî artmaya başlamıştır. Son dönemlerde zaten çok konuşmayacak milletvekillerini seçmeye çalışmışlardır. İktidar partilerinde konuşmayanlar makbuldür. Gördüğüm kadarıyla çözülmeler Ocak ayından itibaren artar. Kasım ayı öncesinde erken seçim yapılacaktır. Aksi takdirde Cumhurbaşkanı yüksek seçim kuruluna güvenmemektedir. 3. dönem aday olmama ihtimali vardır. İcraatlar ile değil, siyasî mühendisliklerle ayakta kalmaya çalışmaktadırlar ve kalamayacaklar. Çünkü millet artık bunlara ‘gidin gari’ diyorlar.” Haber Merkezi

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