AKP dine büyük zarar verdi

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hayatının başörtüsü yasağına karşı mücadeleyle geçtiğini söyleyerek, “Bunun yerine başörtülü zalimler gelsin diye mücadele vermedik. Bu dine, bu iktidardan daha çok kötülük yapmış bir başka iktidar gelmemiştir” ifadelerini kullandı.

T24’ün haberine göre, başörtüsü üzerinden din istismarı yapıldığını savunan Gergerlioğlu, “AK Parti’den önce kadın kelimesinin adı yoktu diyor. Sizin zamanınızda binlerce başörtülü kadın cezaevlerine girmedi mi? Binlerce bebek cezaevlerine girmedi mi? Yüzlerce hamile kadın cezaevlerine girmedi mi? Yüzlerce lohusa kadın cezaevlerinde hayatını geçirmedi mi? Hangi yüzle kalkıp konuşabiliyorsunuz? Başörtü kavramına dine karşı en büyük zulmü siz yapıyorsunuz. Bu dine, bu iktidardan daha çok kötülük yapmış bir başka iktidar gelmemiştir. Hâlâ daha eski, bitmiş, tartışması bitmiş olaylar üzerinden kamuoyunu etkileyerek kendi gayri hukukî hallerini gizlemeye çalışıyorlar.”

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