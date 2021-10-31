AKP emekliyi hatırladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Gaziantep’te ekonomiye ilişkin soruları cevapladıklarını söyleyerek kendisine daha çok asgarî ücretlinin, emeklilerin ve küçük esnafın durumunun ne olacağının sorulduğunu ifade etti.

Demiröz, şöyle konuştu: “Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgarî ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar ‘maliyetler yükseliyor’ demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak, ama çalışanlar da kazanacak. En azından insanî bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek.” AA

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