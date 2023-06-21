AKP eski CHP’ye benzedi

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Türkiye’de yeni bir tek parti dönemi var. Adalet ve Kalkınma Partisi garip bir şekilde 1940’ların CHP’sine benzemeye başladı” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ömer Şahin’in Elips TV’de sunduğu Portreler programına misafir oldu. AKP’nin temel yanlışının içerde bir muhalefete izin vermemesi olduğunu ifade eden Günay, “O yüzden parti olamıyorlar. O yüzden bir tekkeye döndü. Tayyip Bey tekkesi. Tayyip Bey’den sonra zordur AK Parti’nin kendini devam ettirmesi. Kurumsal bir kimlik oluşmadı. Partinin içinde karşıt görüşler olur. Buna izin verilmedi. Liderlerimiz, biri benim yanıma geldiyse benim fikrimi savunmalı diyor. Ben niye senin fikrini savunayım. Benim kendi kimliğim ve fikirlerim var. Türkiye’nin siyaseti biraz biat üzerine kuruludur. Türkiye başbakanlarından biri ‘biat et rahat et’ diye bir atasözü üretmişti” şeklinde konuştu.

Siyasette dil yumuşamalı

Ertuğrul Günay şunları söyledi: “Türkiye’de yeni bir tek parti dönemi var. Adalet ve Kalkınma Partisi garip bir şekilde 1940’ların CHP’sine benzemeye başladı. Biri modernist ve elitistti, diğeri daha popülist ve mütedeyyindir. İdeolojik farklılıkları var ama model aynı. İl başkanı eşittir valiler, ilçe başkanları ise eşittir kaymakamlar gibi. Tayyip Bey’e oy vermeyenler kendisinden nefret ediyor, oy verenler ise kendisini seviyor. Buradan çıkması gerekir. 2010’larda oy vermeyenler vardı ama nefret etmiyorlardı. Eski bir arkadaş olarak bunu söylüyorum. Gördüğüm tespiti değil, temennimi dile getiriyorum. Bunu görürse hem onun hem de Türkiye’nin hayrına olur. İnsanca bir dilekte ve talepte bulunuyorum. Bunu besleyen bir gelişme var mı? Henüz yok. Ben siyasetin yumuşamasını, siyasetçilerin topluma örnek olmasını ve temiz dil kullanmasını temenni ediyorum.”