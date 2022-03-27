AKP gençleri kaybetti

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Gazete Oksijen’de yayımlanan son yazısında AKP seçmen profilinin tüm demografik, sosyolojik, kültürel, ekonomik kümelerde gerilediğini söyledi.

‘AKP, kitle partisi olma özelliğini hızla kaybederek dindar-muhafazakar kesime sıkışıyor’ diyen Ağırdır, partinin genç seçmende de 2010-2021 arasında yüksek düşüş yaşadığını ifade etti. Ağırdır, “Ak Parti seçmen dağılımında gençlerin oranı Türkiye ortalamasının çok altında. Ak Parti seçmenlerinin 2010-2021 yılları arasındaki yaş grubu oranları karşılaştırıldığında 18-32 yaş grubu seçmenlerin oranında düzenli ve yüksek bir düşüş gözlemleniyor. (…) Ak Parti seçmenlerinde kendini geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayan kesimdeki azalmayı, Ak Parti seçmen tabanının daralması ve Ak Parti seçmenlerinin dindar muhafazakâr kesime sıkışmışlık olarak gözlemlemek mümkün” dedi. Haber Merkezi

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