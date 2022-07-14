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14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

AKP gençlik koluna silah dağıtıldıysa...

14 Temmuz 2022, Perşembe 20:57
15 Temmuz ile ilgili dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de bir süre önce bir tv’ye açıklamalarda bulundu.

Temurci yaptığı açıklama ve değerlendirmede “Sedat Peker’in kayıp silahlarla ilgili yaptığı bir açıklama oldu. Ben o dönem AK Parti’nin İstanbul il başkanıydım. Bu teslimatın yapıldığı tarihten bahsediyorum. Ben orada iki gün bekledim. Dönemin ülkenin başbakanı ve partinin genel başkanı Binali Yıldırım’dan bir açıklama bekledim. AK Parti yetkililerinden bir açıklama bekledim. O dönemde İstanbul il başkanı olduğum için neden sesimin çıkmadığına dair birçok televizyoncu arkadaşımız bizi açıklama yapmaya davet etti.

Biz de bu ekranlardan şunu söyledik: Bu meselenin yargı tarafından incelenmesi lazım. Eğer bir silah teslimatı söz konusuysa, bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım ve şunu söyledim. Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kollarına birileri silah dağıtmışsa bu sadece İçişleri Bakanı’nın bilgisi dahilinde olacak iş değil. Bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bazı operasyonlar yapılmış olduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.

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