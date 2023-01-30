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30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

AKP gittiği gün düzelme başlar

30 Ocak 2023, Pazartesi 18:47
Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, “AKP veda ettiği gün vatandaşın ekonomik durumu düzelmeye başlayacak” dedi.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, KRT’de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programına katıldı. Rota, “Türkiye enflasyonla mücadele etmiyor, bu yüzden sonuçlar vatandaş açısından çok ağır. Asgari ücret, beşinci ayda açlık sınırının altına düşecek. Seçimden sonra bu tablodan çıkış mümkün, ama kolay değil. TÜİK rakamlarıyla yüzde 64 olan bir enflasyonun tek hanelere düşmesi en az iki senelik bir program gerektiriyor. Her ne kadar enflasyonla mücadele zorlu bir süreç de olsa şu anki servet transferi ve gelir adaleti dengesizlikleri o kadar yakıcı bir boyutta ki düzgün bir para politikası ile enflasyonla mücadeleye başladığınız noktada, vatandaş nezdinde rahatlama o gün itibariyle başlar. Türkiye’nin itibar açığının düşürülmesiyle beraber vatandaşın durumu bugünkünden daha iyi olacak” dedi. 

Kararlar iki liderin çaylarında belirleniyor

“AK Parti ve Cumhur İttifakı iktidara veda ettiği gün vatandaşın ekonomik durumu iyileşmeye başlayacak” diyen Rota şunları söyledi: “Enflasyonu tek haneye düşürecek ve servet dağılımını düzeltecek program, iki yıllık bir süreç. Bu yüzden Altılı Masa’nın pazartesi günü açıklayacağı program da üç aşamaya bölündü. İlk 100 gün, bir yıl ve bir yıl sonrası diye. Türkiye şu anda bir koalisyonla yönetiliyor; AK Parti, MHP, BBP. Ama hiç birimizin bildiği bir protokolü yok. İki liderin çaylarında belirlenen kararlar var. Oysa altı lider, bir protokol açıkladı. Pazartesi günü ortak hükümet programı konusunda koalisyon, protokolünü ortaya koymuş olacak. Daha sonrasında liderler, geçiş sürecinin yol haritasını ortaya koyacak. Bu üç önemli dokümanı yeni cumhurbaşkanımız sahiplenecek ve kampanya başlayacak.”

Ankara - Anka

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