AKP iktidarında reform=kriz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada Türk Lirasının Dolar karşısında değer kaybı ve Merkez Bankası Başkanı değişikliği ekseninde iktidara sert eleştirilerde bulundu.

Uysal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açılamada piyasalardaki alt üst oluşun sorumlusu olarak iktidarı eleştirerek “AKP/Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki bir Türkiye’de ‘reform=kriz’ demektir” diye konuştu. Uysal, Recep Tayyip Erdoğan Liderliğindeki AKP yönetiminin ülkedeki dinî ve millî değerleri ifade eden kavramların içini boşalttığına vurgu yaparak “reform adı altında atacakları her adımın merkezinde millet ve devletimizin değil AKP/Recep Tayyip Erdoğan’ın bekası olacaktır” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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