AKP ile son kara kışımız olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 20. yılını tamamlayan, AkP iktidarının giderayak, milletimizi hor görmeye başladığını belirterek, “Evine ekmek götüremeyenlerden, şükretmelerini istediler. Elektrik faturasını ödeyemeyenlerden, tasarruf etmelerini istediler. Çocuğuna harçlık veremediği için dertlenenlerden, sabretmelerini istediler. Beceriksizliklerine kurban ettikleri ekonomi yüzünden, sebep oldukları, ağır sonuçlarla bile, cesaret edip yüzleşemediler. Her 3 çocuğumuzdan 1’inin, yoksullukla ve yoksunlukla mücadele ettiğini, görmezden geldiler. Okullarına aç giden çocuklarımız varken, kendi vicdanlarının sesini bile, duymazdan geldiler” dedi.

YETER Kİ KENDİ İŞLERİ GÖRÜLSÜN, HER TÜRLÜ KILIĞA GİRERLER AKP’nin Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçebilmek için bölücü terör örgütü PKK ile yürüttüğü, “Açılım Süreci’ni”, hatırlatan Akşener, “Oslo’yu o planlamıştı. Habur’da konfetileri, o patlatmıştı. Hatta teröristlere, lahmacun partileri bile vermişti. Hatırlayın; İstanbul seçimlerini kazanabilmek için, teröristbaşının mektubunu, devletin kanalında yine o okutmuştu. Çünkü Sayın Erdoğan için PKK’yla masaya oturmak ile PKK’ya karşı mücadele etmek arasında ideolojik bir fark yok. Çünkü onun tek bir ideolojisi var; o da, ‘iktidarda’ kalmak. Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan’a, iktidarı müjdeleyen şey, açılım süreci olsaydı; geçtim HDP’yi, bugün, PKK’yla müttefik olurdu. Düzenleri sürsün diye her şeyi mübah görürler” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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