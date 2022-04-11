AKP istedi diye aday açıklanmaz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘Cumhurbaşkanı Adayı’ tartışması üzerinden “safra üretme teşebbüsleri”ne karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; ‘AKP veya birilerinin gönlü istedi’ diye bugünden bir beyanda bulunulmaz” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA Safra üretim merkezlerine itibar edilmesin Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Muhaliflik’ kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta ‘safra üretim merkezi’ fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir! Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘Cumhurbaşkanı adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 338

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.