AKP kimlere kaldı?

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Öze Dönüş Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıda gençlerle bir araya geldi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Arınç, kurucusu olduğu AKP’yi eleştirerek, “Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey’in eksiğini Bülent, Bülent’in eksiğini Tayyip Bey kapattırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakına yaklaştırmam. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 366

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.