AKP kitlesi artık görsün

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Gündemi değerlendiren Davutoğlu, “AK Parti eleştirdiği 90’lı yıllara döndü. 90’lı yılların dili neyse her konuda, demokrasi, hukuk, Doğu-Güneydoğu’daki yanlış uygulamalar, 28 Şubat döneminde kullanılan devlet dilini Sayın Erdoğan bugün AK Parti’ye giydirdi. 28 Şubat’ın ideoloğu olduğunu söyleyen Perinçek bugün AK Parti’nin izin verdiği bütün kanallarda dolaşıyor. AK Parti kimlik değiştiriyor, bunu AK Parti kitlesinin görmesi lazım, oy verdikleri parti yok artık. Sayın Cumhurbaşkanı’nın etrafını 90’lı yılların artığı olan bir grup kuşatmış durumda ve bunların hepsi geçmişte AK Parti’nin savunduğu değerlere saldıran insanlar” dedi.

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