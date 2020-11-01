AKP’li vekil: Mecliste olmamıza gerek yok

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, mevcut sistemin milletvekillerini her gün yapılan bir dizi oylama sebebiyle fiziken Meclis’e bağladığından yakındı.

Muhalefet partileri söz haklarının korunmasını ‘kırmızı çizgi’ olarak değerlendirirken AKP’den dikkat çekici bir öneri geldi. Meclis Başkanlığı bütçe görüşmesinde konuşan AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, mevcut sistemin milletvekillerini her gün yapılan bir dizi oylama sebebiyle fiziken Meclis’e bağladığından yakındı. Güneş, “Biz, fikirlerimizle burada olmak istiyoruz. Sadece bedenen bizi burada tutan ve bizi buraya bağlayan bir sistemin doğru ve akılcı olmadığına inanıyorum. Diğer parlamenter sistemlerde olduğu gibi, görüşmelerin belli günlerde, oylamaların da belli günlerde olmasını arzuluyoruz” dedi.

‘Oylamaya odalardan da katılalım’

Gazete Duvar’ın haberine göre, AKP’li milletvekilinin önerisi bu kadarla da sınırlı kalmadı, kurulacak dijital sistem ile Meclis’teki odalardan da oylamaya katılma imkanı getirilmesini istedi. Milletvekili, “Eğer amaç sadece oy kullanmaksa bizim odada veya Meclisin içinde olmamızın hiçbir hükmünün olmadığını, bu kolaylığın milletvekillerine sağlanması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu... AKP’li milletvekillerinin sadece “parmak kaldırmak” için Meclis’e geldiği eleştirilerinde bulunan muhalefet ise bu öneriyi tebessümle karşıladı.