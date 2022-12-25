AKP’liler tedirgin: Son seçimimiz olabilir

Türkiye yaklaşan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı için hem de Meclis seçimi için sandık başına gidecek.

AKP’li bir yetkili, “Birçok teşkilat mensubu ve bürokrat bu seçim bizim açımızdan son seçim olabilir düşüncesinde. Bu nedenle rekor bir başvuru olabilir” değerlendirmesini yaptı. Gazete Duvar’ın “Duvar Arkası” bölümünde, “Muhalefet cephesinde de bu seçim için kazanma duygusu çok yüksek ve teşkilatlardan bürokrasiye yüzlerce kişi milletvekili olma hayali kuruyor. Bu taleplere daha önce milletvekili olmuş çok sayıda siyasetçi de eklenmiş durumda. Siyasi partilerin son dönem Meclis grup toplantıları bu talebin yoğunluğunu görmek açısından bir turnusol kağıdı. Haber Merkezi

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