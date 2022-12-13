AKP’linin anketinde Erdoğan kaybediyor

AKP’de geçmiş seçimlerde milletvekilli aday adaylığı başvuruları yapan Cihan Saraç, Twitter hesabından bir anket düzenledi.

Saraç, düzenlediği ankette, “Safları görelim. Bu ankete yorumlarla kimlerle katılacak göreceğiz. 2023 seçimlerinde adayınız kim?” diye sordu. Gazete Duvar’ın haberine göre, Saraç’ın yaptığı ankette iki şık yer aldı: Erdoğan ve X aday. Ankette ‘X’ aday yüzde 58 oy alırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42 oy aldı. Anket sonuçlarından sonra Saraç,Twitter’ın sahibi Elon Musk’u Twitter’dan etiketleyerek, “Bu twitda bot pislikleri biran önce @elonmusk temizle bunlar toplumu kirletiyor” dedi. Haber Merkezi

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