AKP memurun canına okuyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada Resmî Gazete’de yayınlanan Memur ve Memur Emeklisinin 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrasında sendikalara ve hükümete sert eleştirilerde bulunarak “AKP ve Memur-Sen elbirliği ile memurların canını okuyor! Sendikalar memuru tutmakta, iktidar ise yumruklamaktadır” dedi.

Memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yılda da enflasyonun altında ezilmesinin müteselsilen sorumlusunun yetkili sendikalar olduğuna dikkat çeken Uysal, “Bir süredir devam eden ve ayrıntıları dikkate alındığında adeta tek taraflı bir pazarlık halini alan toplu sözleşmeden çıkan sonuç, yıllardır enflasyona karşı mücadele eden memurun önümüzdeki iki yıl enflasyona yenileceğinin bir beyanıdır” dedi. ysal şunları söyledi: “Memur, toplu sözleşme hakkının ilk uygulandığı 2012 yılından bu yana pazarlık masasından hep yenik ayrıldı. Hükümet her seferinde TÜİK enflasyonunu dikkate alan zamları kabul ettirdi. Memurun seyyanen zam ve refah payı talepleri masada hiç kabul görmedi. Özellikle 2018-2019 ve 2020-2021 sözleşme dönemleri memurun en büyük kayıp yılları oldu.” Ankara - Fatih Karagöz

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