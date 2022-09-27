AKP’nin çekirdek seçmeni eriyor

Araştırmacı-yazar Bekir Ağırdır, AKP’nin bir dönem yüzde 38 olan çekirdek seçmeninin giderek partiyi terk ettiğini, son zamanlarda bu terk edişin durduğunu ancak sempatizan seçmenin neredeyse tamamının partiden kopuş yaşadığını söyledi.

Ağırdır, “AK Parti’nin çekirdek seçmen oranı gerilemiş durumda, bunun yanı sıra sempatizanların büyük çoğunluğunu da kaybetmiş durumda. Çekirdek seçmen bir dönem 38’lere yükselmişti ama şimdi çekirdek 18-20 aralığında sempatizanları ile beraber bu oran 22 ile 26 aralığında” dedi.

T24’ün haberine göre, iktidarın 2023 seçimleri için stratejisinin seçimi ikinci tura bırakmak olduğunu düşündüğünü ifade eden Ağırdır, muhalefetin ortak bir aday üzerinde uzlaşmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Birinci turda bu iş bitmeli” diyen Ağırdır, “Cumhurbaşkanlığı adaylığında çokluk olursa bu işin sonu hüsran olabilir. İkinci tura kalırsa bugünkü iktidarın görünür veya görünmez ortakları, bu iktidarın devamından medet uman ekonomik veya siyasal, suç örgütleri, bu iktidarın kullanacağı bütün kurum ve makamlar dahil öylesine bir güçle formel veya informel bir 15 gün yaşarız ki muhalefet kazansa bile yönetilemeyecek bir ülke veya toplumla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

Haber Merkezi