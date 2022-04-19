AKP’nin enflasyon korkusu

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’a yükselmişse milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın” çıkışı AKP’de karşılık buldu. Kulislerde Bülent Arınç’a hak verenlerin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna dikkat çekiliyor.

Arınç’tan AKP’li vekile sert sözler Yüksek enflasyon ve zamların sahada partinin “elini kolunu bağladığı” ifade ediliyor. Partide, Arınç’ın sözleriyle ilgili şu görüşler dillendiriliyor: “Sahaya indiğimizde bir gerçek var. O da resmi rakamlara yansıyan yüzde 60’lık enflasyon ve zamlar. Nerede, kiminle konuşursanız konuşun, herkesin derdi aynı: geçim. (...) Enflasyon oranını aşağıya çekemezsek 2023’te zorlanırız. Seçmen cebine yansıyana bakar ve sandıkta kararını ona göre verir.”

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