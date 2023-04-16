AKP’nin eski halinden eser yok

AKP’nin ‘oy deposu’ Bağcılar’da seçmenin en yakıcı sorunu ekonomi. Genel eğilim ise AKP’nin yüzde 15 bandında oy kaybedeceği yönünde.

Artı Gerçek’in haberine göre, AKP’nin, İstanbul’da en çok oy aldığı ilçelerden biri olan Bağcılar’da eski gücünü toparlaması kanaat önderlerine ve sokağın genel eğilimine göre zor görünüyor. Yerel siyasetçiler, AKP’nin Bağcılar’da hâlâ güçlü olmakla birlikte oylarının yüzde 60’lardan yüzde 45’lara gerileceğini öngörüyor. Meydanda bulunan AKP standındakilere göre ise Bağcılar seçmeninin hiçbir sorunu yok ve seçimi bekliyor. Herkesin seçimi beklediği ortak görüş ancak nedeni farklılıklar içeriyor. Haber Merkezi

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