AKP’nin istediği 40’lı yılların CHP’si

Eski AKP Milletvekili Mehmet Ocaktan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne yasal güvence verilmesine yönelik teklifini değerlendirdiği yazısında, “AK Parti’nin ve İslamcı kesimlerin başörtüsüne yasal güvence sağlanmasından bu kadar rahatsız olmalarını anlamak mümkün değil. AK Parti 1940’ların ‘tek parti’ dönemi CHP’sini istiyormuş” ifadelerini kullandı

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