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9 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

AKP’nin tam bir ikiyüzlülük oyunu

08 Aralık 2022, Perşembe 23:20
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hayat pahalılığından zincir marketleri sorumlu tutan iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ‘3 harfli marketler' meselesi AKP'nin tam bir ikiyüzlülük oyunu” diyen Uysal, “Bu marketler esnaf odalarının ısrarlı itirazlarına rağmen organize perakende sektörünün 42.000 şubeyle hakimiyetini ele geçirirken ses etmeyen AKP, şimdi şark kurnazlığıyla suçu, sorumluluğu üzerinden onlara atıyor!” dedi. Uysal, “3 harfli market zincirlerinin sahibiyle ‘Urla Villaları' meselesinden ilişkilerinin derinliğine vakıf olduğumuz AKP Genel Başkanı Erdoğan için seçim zamanı partisi adına oy devşirmek için en ücra köye kadar yaygın bu market zincirlerinin kuponlarını dağıtırken problem yok ama!” değerlendirmesinde bulundu. Uysal şunları söyledi: “İşin özü pek çok alanda uygulanan bilinçli sistematik yanlış politikalarla 20 yılda tarımdan başlayarak üretim ve fiyat istikrarını sağlayamayan Erdoğan, tanzim market-soğan tüccarı baskınları şimdi de Koop-bakkal gibi ‘Zihni sinir' projeleriyle propaganda kurnazlığı peşinde.”

Ankara - Recep Gören

 

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