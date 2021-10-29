AKP sebep, enflasyon sonuç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında AKP iktidarına ekonomik eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu şunları söyledi: “18 yılda borcumuz tam yüzde 670 arttı. AK Parti iktidarında borç stoku 283 milyar TL’den 2 trilyon 181 milyar TL’ye çıkmış. Bu dönemde yapılan borçlanma tutarı 1 trilyon 897 milyar TL’dir. Aynı dönemde ödenen faiz tutarı toplamı ise 1 trilyon 208 milyar TL’dir. Halimizin perişanlığını ortaya koyan bir tablo.” Independent Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” ifadelerini hatırlatan Karamollaoğlu, “Gerçek şudur; AK Parti sebep, enflasyon sonuçtur. AK Parti sebep; yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru, yüksek borç sonuçtur. AK Parti sebep; yüksek faiz ve yüksek işsizlik sonuçtur. AK Parti olduğu için bunlar yaşanıyor, izlediği politikalarla sadece borçları değil işsizliği de arttırıyor. İsrafta, yolsuzlukta, rüşvette tedbir alınmadığı sürece ekonomi düzelmez” diye konuştu.

Haber Merkezi