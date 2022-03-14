AKP: Seçim barajı yüzde 7 olsun

AKP ve MHP milletvekillerinin seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Yazıcı, seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesini teklif ettiklerini söyledi. Teklifle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak, D’Hondt uygulamasıyla belirlenecek. Salt TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. Ankara - Adnan Solmaz

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