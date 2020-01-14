AKP kurucularından ve eski bakan olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye’nin iç ve dış siyasette yürüttüğü politikaları değerlendirdi.

Artı Gerçek’in haberine göre, Şener, Erdoğan’ın iktidara geldiği günden beri hukuk kurallarını ihlâl ettiğini kaydetti. Bu durumun Erdoğan’ı kendisini sürekli iktidarda kalmak zorunda hissettiğini ve arayış içinde olduğunu belirten Şener, AKP kadrolarının da bu kötü gidişatın farkında olduğunu söyledi. Yeni parti ve oluşumlarının meşruiyet alanları oluşturma çabası olduğunu sözlerine ekleyen Şener, “Yeni parti oluşumları AKP tabanından oy alacaklar. Zaten şunda AKP tabanından herkes oy alıyor. MHP, İYİ Parti, HDP, CHP’de alıyor. AKP tabanı arayışta ve her tarafa dağılıyor. En son anketlerde de görüyoruz; CHP’ye AKP ve MHP’nin oylarının yüzde 7’si gidiyor” diye belirtti.

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